Hanne Vandewinkel (WTA 94) zorgde vrijdag voor een knappe verrassing door de hoger gerangschikte Iva Jovic (WTA 16) in twee sets te verslaan: 7-6 en 6-2.

Ook Elise Mertens won met wat geluk haar wedstrijd. De Belgische nummer één profiteerde van het uitvallen van McCartney Kessler. Mertens won de eerste set met 7-6, maar verloor de tweede met 6-2 en stond 3-3 gelijk in de beslissende set toen haar tegenstander moest opgeven met rugpijn.

Zo nemen de Belgen een verrassende 2-0-voorsprong tegen Team USA. België heeft nog één overwinning nodig en kan die meteen boeken in het dubbelspel deze zaterdagmiddag.