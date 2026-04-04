Bel­gië ver­rast VS en ruikt Final 8 na ster­ke ope­nings­dag in Oostende

Belgian Aces

©Belga

De Belgische tennisvrouwen staan op een zucht van de Final 8 in de Billie Jean King Cup. In Oostende leiden de Yellow Aces in de kwalificaties na een indrukwekkende eerste dag met 2-0 tegen de Verenigde Staten. Zaterdagmiddag volstaat een overwinning in het dubbelspel om het ticket voor de eindronde veilig te stellen.

Hanne Vandewinkel (WTA 94) zorgde vrijdag voor een knappe verrassing door de hoger gerangschikte Iva Jovic (WTA 16) in twee sets te verslaan: 7-6 en 6-2.

Ook Elise Mertens won met wat geluk haar wedstrijd. De Belgische nummer één profiteerde van het uitvallen van McCartney Kessler. Mertens won de eerste set met 7-6, maar verloor de tweede met 6-2 en stond 3-3 gelijk in de beslissende set toen haar tegenstander moest opgeven met rugpijn.

Zo nemen de Belgen een verrassende 2-0-voorsprong tegen Team USA. België heeft nog één overwinning nodig en kan die meteen boeken in het dubbelspel deze zaterdagmiddag.

De redactie

