Belgian Waffles met Helena Ponette naar finale op WK
©Belga
De Belgian Waffles, het Belgische gemengde estafetteteam van de 4x400 meter met onder andere de Oostendse Helena Ponette, heeft zich zaterdagochtend geplaatst voor de finale op het WK atletiek in Tokio.
Jonathan Sacoor, Imke Vervaet, Dylan Borlée en Helena Ponette eindigden in de tweede reeks in de Japanse hoofdstad als eerste in een tijd van 3:10.37.
De top drie in elk van de twee reeksen en de twee beste verliezende tijden plaatsten zich voor de finale, die deze namiddag wordt gelopen.
De gemengde estafetteploeg is een van de grootste Belgische kanshebbers op een medaille in Tokio.
Belga