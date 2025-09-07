Jonathan Sacoor, Imke Vervaet, Dylan Borlée en Helena Ponette eindigden in de tweede reeks in de Japanse hoofdstad als eerste in een tijd van 3:10.37.

De top drie in elk van de twee reeksen en de twee beste verliezende tijden plaatsten zich voor de finale, die deze namiddag wordt gelopen.

De gemengde estafetteploeg is een van de grootste Belgische kanshebbers op een medaille in Tokio.