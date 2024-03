"Het was heel spannend. We hadden gehoopt op een rechtstreekse kwalificatie, maar we lopen een mooi record", reageerde Ponette, die wel niet zo tevreden was over haar wissel met Bolingo. "Die was niet zo goed. Zij had de stok niet goed mee. Gelukkig gaan we door, anders had ik het mezelf heel erg kwalijk genomen."