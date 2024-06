Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Cynthia Bolingo en slotloopster Helena Ponette uit Oostende liepen een hele race goed vooraan, en konden finaal Italië (3:23.40), Frankrijk (3:23.77) en Polen (3:23.91) nipt achter zich houden.

Het is voor de Belgische vrouwen de eerste medaille op een internationaal kampioenschap. Op de voorbije twee EK's (in 2018 in Berlijn en in 2022 in München) strandden ze telkens nog op een ondankbare vierde plaats. Dinsdagvoormiddag liepen de Cheetahs in hun reeks 3:25.16. Hun Belgisch record bedraagt 3:22.12.