De troepen van Mike Thibault werkten vorige week hun poulefase af in het Tsjechische Brno en eindigden ze in groep C met een perfect rapport door achtereenvolgens Portugal, Montenegro en gastland Tsjechië te verslaan. Onder impuls van een sterke Emma Meesseman klopten de Cats woensdagavond in de kwartfinales Duitsland met duidelijke 83-59-cijfers. Tegen Italië leek de buit al vroeg binnen, maar bleef het spannend tot in de slotseconde. Ze wonnen met 64-66.



"We hebben te veel balverlies geleden, mede door de Italiaanse verdediging, die agressief bleef spelen. Met onze ervaring denk ik dat we toch solide zijn gebleven. En dat was uiteindelijk het belangrijkste", reageerde Kyara Linskens na de wedstrijd.