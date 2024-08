Elise Ramette is de onverwachte heldin van de Cats als vervangster van Julie Allemand, maar de MVP is natuurlijk Emma Meesseman. Zij gaat straks weer bij Fenerbahce spelen, maar eerst heeft ze nog een olympische droom te vervullen. Woendag om half drie spelen spelen de Cats de kwartfinale tegen Spanje, een heruitgave van de EK-finale, toen wonnen ze met 58-64. Een eventuele halve finale is dan vrijdagavond tegen Frankrijk of Duitsland. Met de mentale boost van gisteren is nog veel mogelijk, in de Bercy arena. Er kan nog steeds een stukje geschiedenis bij in het verhaal van de Belgian Cats.