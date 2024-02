De top twee van de groep plaatst zich voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. De VS heeft zich als wereldkampioen al voor de Spelen geplaatst, waardoor in totaal drie van de vier deelnemende teams in het Sportpaleis naar de Spelen mogen. Anders gesteld: als de Cats minstens Senegal of Nigeria in de eindstand achter zich laten, is het olympische ticket binnen.