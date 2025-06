Emma Meesseman: "Beter gevoel na deze wedstrijd"

Emma Meesseman was achteraf blij met het betere spelpeil. Afgelopen vrijdag tegen Montenegro toonde ze zich ondanks de 81-52-zege kritisch. "We hebben vandaag snel kunnen spelen en hadden voortdurend controle", legde ze na afloop uit.

"We wisten op welke manier Tsjechië zou spelen. We moesten agressief spelen en goed blijven verdedigen. Dat is gelukt. Ik heb een beter gevoel na deze wedstrijd. Ik zei vrijdag dat er zaken voor verbetering vatbaar waren, maar ik zei er ook bij dat ik voelde dat we het beter zouden doen. We moeten op de ingeslagen weg verder blijven gaan."