De Belgische basketvrouwen konden donderdagavond hun eerste wedstrijd op het olympische kwalificatietoernooi (OKT), waar tickets te verdienen zijn voor de Spelen van komende zomer in Parijs, na een onwaarschijnlijke thriller net niet winnen. De Belgian Cats verloren in een zinderend Sportpaleis op de buzzer tegen de Verenigde Staten met 81-79. Weinig tijd om te treuren is er niet, want vanavond (20u45) wacht het cruciale duel met Senegal.