Beide landen hielden elkaar in het eerste kwart (21-21) helemaal in evenwicht. Ook in het tweede kwart (20-15) klampte Duitsland aan, maar de Belgian Cats slaagden er toch in om bij de rust een kloofje te slaan (41-36).

In het derde kwart (24-17) sloeg de vermoeidheid bij Duitsland toe, en België nam de overhand. In het vierde kwart (18-6) hetzelfde spelbeeld, met de Belgian Cats die volledig domineerden en niet meer in de problemen kwamen.