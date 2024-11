"De bladzijde de van Olympische Spelen is omgedraaid", verzekert bondscoach Rachid Meziane op een persmoment in Wilrijk. "Onze blik is nu gericht op een nieuw doel, de kwalificatie voor het EK. Wat deze zomer is gebeurd, daar zijn we sterker van geworden. Het blijft een heel mooi resultaat, ook al was het niet waar we op hoopten. Er blijft een zekere bitterheid."

Na een nederlaag tegen Polen (62-67) en een monsterzege tegen Azerbeidzjan (28-136) vorig jaar staat België derde in kwalificatiegroep C. Er wachten nu twee cruciale duels, donderdag in Antwerpen tegen Litouwen en zondag in Polen.