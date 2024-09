Koersk wordt al de derde Russische ploeg voor de Belgian Cat, die eerder al actief was in Krasnojarsk en Orenburg. In eigen land speelde ze voor Sint-Katelijne-Waver, Castors Braine en Namen. Tussendoor was ze ook actief voor het Tsjechische Nymburk, het Poolse Gorzow en het Italiaanse Cambobasso.

Linskens maakte als Belgian Cat deel uit van de selectie die in 2023 Europees kampioen werd en brons behaalde op de EK's van 2017 en 2021. Ze nam twee keer deel aan de Olympische Spelen met de Cats, en greep afgelopen zomer nipt naast brons. In Parijs scoorde ze gemiddeld 11,5 punten, 6,7 rebounds en 2,2 assists per match.