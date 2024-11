De sterspeelster van het Turkse Fenerbahçe domineerde het begin van het Europese seizoen met een gemiddelde van 21,8 punten, 5,5 rebounds, 4,8 assists en 2,3 intercepties per match. Fenerbahçe, met ook Julie Allemand in de gelederen, won de eerste vier duels in zijn groep en is zo al zeker van een stek in de tweede fase van de competitie.

Meesseman en Allemand komen deze week ook samen op het parket bij de Belgian Cats in de kwalificaties op weg naar het EK van 2025. De Belgische basketbalvrouwen nemen het donderdag (om 20u45) in het Antwerpse Sportpaleis op tegen Litouwen. Zondag (om 20u30) is er de uitwedstrijd in Sosnowiec tegen Polen.