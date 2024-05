Bij de vrouwen nam thuisploeg Male het op tegen Sint-Michiels. Sint-Michiels kwam meteen op voorsprong na een uitstekende worp van Nathalie Lievens en ook in de tweede helft kon Male daar niets meer aan veranderen. Sterspeelster Nathalie maakte de wedstrijd af in stijl. Sint-Michiels wint uiteindelijk de beker met een eindstand van 15-30.

Ook de mannenploeg van Male zat in de finale. Zij namen het op tegen Ichtegem, dat al in het begin op voorsprong kwam en zo een kloof probeerde te slaan. Maar de wedstrijd werd spannend en Male gaf tegengas. Ook in de tweede helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Het wordt 28-26, waarmee Male net als vorig jaar de beker pakt na een ware thriller.