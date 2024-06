Straks om 16 uur start de 59e Rally van Ieper, het hoogtepunt van het Belgische rallyseizoen. De deelnemers kwamen gisteren al warm rijden op de shakedown in Nieuwkerke. Met als blikvanger Thierry Neuville. De vijfvoudige vicewereldkampioen start niet in Ieper maar was er als VIP-piloot.