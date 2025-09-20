



Ruben Vanhollebeke kwam in de finale uit tegen de Cyprioot Christos Misos. In de knock-outs zette hij nog een nieuw wereldrecord neer, maar in de finale moest hij zijn meerdere erkennen. “We hadden beiden duidelijk last van de stress. Het was met knikkende knieën, maar hij schoot net iets beter”, geeft Ruben toe. De wedstrijd eindigde op 6-4. De teleurstelling was dan ook groot: “Als je een wereldrecord verbreekt en je bent al twee keer wereldkampioen geweest, dan droom je uiteraard opnieuw van goud."



Voor Kathleen Meurrens was het haar eerste WK-finale, maar daarin was de Brit Nicholas Thomas iets te sterk. “Ik begon sterk en uiteindelijk gaan we tot 4-4, maar er kan uiteraard maar één winnaar zijn. Ik heb hard gevochten en ben super tevreden over mijn niveau op dit kampioenschap."

Beide atleten werken nu toe naar EK in Rome komende lente.