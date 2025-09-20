19°C
Aanmelden
Sport
Jabbeke

Ruben Van­hol­le­be­ke en Kath­leen Meur­rens beha­len zil­ver op WK G‑boogschieten

Schermafbeelding 2025 09 27 083908

Ruben Vanhollebeke (links) en vrouw Kathleen Meurrens (rechts) tijdens de finale. Foto: World Archery.

Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens uit Jabbeke behaalden zaterdag zilver op het wereldkampioenschap G-boogschieten in Gwangju, Zuid-Korea. Voor de blinde boogschutter Ruben Vanhollebeke (48) en slechtziende schutter Kathleen Meurrens (39) was dat het absolute hoofddoel in 2025. Beiden komen nu met een zilveren medaille en de titel van vice-wereldkampioen naar huis.


Ruben Vanhollebeke kwam in de finale uit tegen de Cyprioot Christos Misos. In de knock-outs zette hij nog een nieuw wereldrecord neer, maar in de finale moest hij zijn meerdere erkennen. “We hadden beiden duidelijk last van de stress. Het was met knikkende knieën, maar hij schoot net iets beter”, geeft Ruben toe. De wedstrijd eindigde op 6-4. De teleurstelling was dan ook groot: “Als je een wereldrecord verbreekt en je bent al twee keer wereldkampioen geweest, dan droom je uiteraard opnieuw van goud." 


Voor Kathleen Meurrens was het haar eerste WK-finale, maar daarin was de Brit Nicholas Thomas iets te sterk. “Ik begon sterk en uiteindelijk gaan we tot 4-4, maar er kan uiteraard maar één winnaar zijn. Ik heb hard gevochten en ben super tevreden over mijn niveau op dit kampioenschap."

Beide atleten werken nu toe naar EK in Rome komende lente. 

Gianni Seeuws

Meest gelezen

Hippodroom kuurne
Nieuws
Update

Doek valt over paardensport in Kuurne, burgemeester reageert verrast
Mario David
Sport

Bestuurder Mandel United Mario David onverwacht overleden
Taminiaux
Sport

Lionel Taminiaux spurt naar winst in 93e Textielprijs in Vichte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden