De Beach Endurance begint met een massastart in De Panne en er staan heel wat profs aan de start. Ze hebben 52 kilometer voor de boeg tussen De Panne en Bray-Dunes. Johan Jacobs toont meteen zijn goede benen. De rest wil volgen maar het strand spaart niemand. Een valpartij bij de koplopers en al gauw krijgen we zes leiders: Jacobs, Dupont, Sprengers, De Cock, Leroux en Vanlerberghe. Geen Merlier, want die reed lek. Net als Sprengers en Vanlerberghe.

Dat maakt nog vier koplopers. Samuel Leroux van Total Energies. Timothy Dupont, de winnaar van vorig jaar. Johan Jacobs uit Middelkerke en de sterke Nederlander Jules De Cock. In het laatste lange stuk naar Bray-Dunes moeten Leroux en Dupont de handdoek gooien en in de duinen maakt Jacobs het verschil. Het is zijn tweede overwinning van de Beach Endurance.