4°C
Aanmelden
Sport
De Panne

Beach End­uran­ce: Johan Jacobs toont ster­ke benen en wint opnieuw

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het circuit van de strandraces aan onze kust wint de jongste jaren aan populariteit. En al zeker de moeder aller strandraces: de Beach Endurance in De Panne. Johan Jacobs uit Middelkerke maakte het voor een tweede keer waar.

De Beach Endurance begint met een massastart in De Panne en er staan heel wat profs aan de start. Ze hebben 52 kilometer voor de boeg tussen De Panne en Bray-Dunes. Johan Jacobs toont meteen zijn goede benen. De rest wil volgen maar het strand spaart niemand. Een valpartij bij de koplopers en al gauw krijgen we zes leiders: Jacobs, Dupont, Sprengers, De Cock, Leroux en Vanlerberghe. Geen Merlier, want die reed lek. Net als Sprengers en Vanlerberghe.

Dat maakt nog vier koplopers. Samuel Leroux van Total Energies. Timothy Dupont, de winnaar van vorig jaar. Johan Jacobs uit Middelkerke en de sterke Nederlander Jules De Cock. In het laatste lange stuk naar Bray-Dunes moeten Leroux en Dupont de handdoek gooien en in de duinen maakt Jacobs het verschil. Het is zijn tweede overwinning van de Beach Endurance.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Siel Vandorpe

Meest gelezen

Roeselare knokke
Sport

Roeselare wint van Knokke en blijft beste West-Vlaamse amateurploeg
Voetbal kortemark
Sport

Voetbal Vlaanderen onderzoekt mogelijke racistische uitlatingen van jeugdtrainer
Halve marathon oostende
Sport

Nieuw loopevenement volgend jaar: de Halve Marathon van Oostende

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden