Na bommen van Cale en Lesuisse lijkt Limburg prima te starten. Maar daarna lukt er plots niets meer bij de thuisploeg. Oostende neemt het eerste kwart volledig in handen. Tass scoort, de thuisfans worden er een beetje moedeloos van. Na het tweede kwart staat Oostende al 31-53 voor.

De intensiteit ligt een stuk hoger bij de bezoekers. United mist in die eerste helft het heilige vuur. Oostende verloor in de competitie en in de kwartfinale al van Hubo Limburg United en het team van Dario Gjergia heeft iets recht te zetten.

De aanwijzingen langs de lijn lijken dan toch een impact te hebben na de rust. United komt goed uit de kleedkamer. En Myles Cale neemt zijn team op sleeptouw. Ook Delalieux doet wat hij het best kan met enkele bommen. Zo komt United terug tot op 9 punten. Maar na een time-out van Gjergja behoudt Oostende de controle. Het wint afgetekend met 71-90.