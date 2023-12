In het vierde quarter stond de kustploeg nog 13 punten voor, maar het liet Aalst terugkomen tot op twee punten. Aan de rust was de tussenstand 34-38 voor de spelers van Dario Gjergja. Bij Oostende was Khalil Ullah Ahmad goed voor 19 punten. Voorlopig neemt BCO alleen de leiding in het klassement van de Belgische ploegen in de BNXT League. Als Antwerp Giants zondag een zege boekt tegen Bergen, dan komt het wel langszij op de eerste plaats.