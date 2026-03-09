BC Oos­ten­de neemt revan­che op Ant­werp Giants

2023-04-12 00:00:00 - Oostendse U18-basketploeg onderuit tegen Spaanse Murcia

BC Oostende heeft de Antwerp Giants verslagen met 93-90. Zo had nieuwe coach Denis Wurcherer zijn revanche beet voor de verloren wedstrijd op dinsdag.

Oostende startte stevig aan de wedstrijd. Na het eerste quarter stond een zespuntenkloof op het bord: 18-12. In het tweede quarter start Oostende furieus. Ze lopen uit tot 35-26, maar de Giants slaan terug tot 37-34. Uiteindelijk gaan de beide ploegen rusten met een 45-37 voorsprong voor Oostende.

Ook premier De Wever was een aandachtige toeschouwer. Hij ziet hoe Oostende opnieuw verder uitloopt in het derde kwart: 80-66. Toch werd het nog een razendspannend slot, waarin de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind trekt tegen de leider in de BNXT League: 93-90.

