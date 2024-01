Aan de rust was het al spannend in Oostende. Toen hadden de bezoekers nog een voorsprong van één punt: 35-36. In het slot trekt Simon Buysse met twee driepunters de thuisploeg over de streep. Oostende, dat in de beker en Europees is uitgeschakeld, klaart zo de klus: 71-67. De kustploeg neemt de leiding in het klassement van de Belgische ploegen. Kortrijk staat voor een lastige opdracht om nog bij de elite gold te raken.