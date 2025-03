Bij een zege kon het een klein kloofje slaan met Falco Gent, maar al snel werd duidelijk dat de bezoekers momenteel een hoger niveau halen. Het staat in een mum van tijd 6-14 en Ieper loopt meteen achter de feiten aan. Op het eind van het tweede quarter knokt de thuisploeg zich wel terug en staat het 40-43.

Vormdip

Een goede start in quarter drie kan Ieper hoop geven, en dat gebeurt ook. Delaplace maakt er 49-48 van en zet zijn ploeg voor het eerst op voorsprong. Al duurt dat niet lang. Gent reageert meteen en zorgt voor de 56-62 voorsprong op een quarter van het einde. In het laatste quarter lopen de Oost-Vlamingen nog uit tot 65-79.

Ieper zit in een dipje zo vlak voor de play-offs: "Verliezen in Waregem, op Brugge, nu thuis. Voor nieuwjaar waren we niet te kloppen. Nu krijgen we iedere keer het deksel op de neus in een paar minuten tijd, dat is eigen aan de laatste wedstrijden", is coach Frederiek Geldof eerlijk in zijn analyse na de wedstrijd.

Met nog een speeldag tot de play-offs staat Ieper 4de met 49 punten. Volgende week volgt het duel met Donza, dat volgt op 2 punten en 6de staat.