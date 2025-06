In de slotetappe van deze 94e Ronde van België was Merlier na een rit over 183,2 kilometer met start en aankomst in Brussel duidelijk de snelste in de aangekondigde massasprint. In de schaduw van het Atomium haalde hij het van de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Kim Heiduk. Jasper Philipsen moest vrede nemen met de vijfde plaats. De eindzege in deze Ronde van België ging naar de Italiaan Filippo Baroncini.