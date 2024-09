Aan de start staan twee teams met mooie ambities in de tweede afdeling van het basketbal. Waregem wil na een tegenvallend seizoen een nieuwe start maken in de Division Top Two, en dat met een beduidend jongere kern. Promovendus Avanti Brugge wil na het kampioenenjaar bevestigen op een hoger niveau.

Gelijkopgaand begin

De eerste twee quarters houden de teams elkaar in evenwicht. Waregem start het best en komt 27-22 voor, maar aan de rust herstelt Avanti het evenwicht en staat het 45-50.

Ook het derde quarter gaat goed op en neer, maar aan het begin van het laatste quarter slaat Avanti dan toch een kloof: 67-79. Voor eigen publiek wil Waregem de competitie goed starten en ze rechten dan ook knap de rug tot 78-81.

De bezoekers geven de voorsprong echter niet meer weg en trekken uiteindelijk aan het langste eind: 81-89. De ambities van de Bruggelingen krijgen na een speeldag zo al extra weerklank, Waregem weet dan weer wat hen te doen staat op de volgende speeldag.