Oostkamp begon beter aan de wedstrijd. Aan de rust leidden de bezoekers met 37-41. Maar in de tweede helft kwamen de Bruggelingen helemaal onder stoom. Uiteindelijk won Avanti Brugge met 95-81 en de West-Vlamingen pakken dus de titel in de Top Division 2. Volgend seizoen zullen we de Bruggelingen in actie zien in de Top Division 1.