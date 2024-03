De renner van Lotto Dstny kwam op 155 kilometer van de finish hard neer op een van de grindwegen van het parcours. Op beelden is te zien hoe de West-Vlaming er gehavend neerzit. Of Livyns dit voorjaar nog opnieuw aan de start van een wedstrijd staat, is dus onzeker. Afgelopen weekend reed hij nog mee in Kuurne-Brussel-Kuurne. Voorlopig heeft Lotto Dstny nog niet verder gecommuniceerd over de toestand van de renner.