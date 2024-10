Antwerp was van bij het begin van de match de bovenliggende partij. Janssen en Chery kwamen al snel dicht bij de openingstreffer, maar misten hun inzet. De eerste goal kwam na achttien minuten toch op het bord. Kerk profiteerde van een slechte terugspeelpass van Nunes en knalde de bal over Cercle-doelman Delanghe in doel, 1-0. De Great Old drukte nadien gewoon door. Janssen zette Ravych opzij en lanceerde Chery op weg naar de 2-0. Cercle hing in de touwen. De klinkende zege in Europa van donderdag zat duidelijk nog in de benen bij de Vereniging. Pas op slag van rust reageerden de bezoekers met een dubbele kans voor Denkey, maar diens vizier stond niet op scherp.



Na de pauze was Cercle Brugge niet meer bij machte een vuist te maken. Groen-zwart dreigde een keer met een vlam van Augusto, maar Antwerp-doelman Lammens toonde zijn kwaliteiten. Antwerp scoorde wel nog een keer. Ondrejka krulde de bal zeven minuten voor tijd enig mooi in de bovenhoek. Eindstand: 3-0.