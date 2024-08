Blauw-zwart plukte Nusa in de zomer van 2021 op zestienjarige leeftijd weg bij het Noorse Stabaek. Na een aanpassingsperiode werd hij een vaste waarde vanaf het seizoen 2022-2023, met als een van zijn hoogtepunten een doelpunt op het veld van FC Porto in de Champions League. Dat maakte hem toen de op een na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. In totaal was Nusa in zijn drie Brugse seizoenen goed voor 86 wedstrijden, en daarin leverde hij zeven doelpunten en zes assists af. Met Club veroverde hij twee landstitels en een Supercup.