Union was immers zondagnamiddag in eigen huis met 2-3 onderuitgegaan tegen seizoensrevelatie Cercle Brugge en dreigde zo na de recente nul op zes voor het eerst in maanden de leidersplaats kwijt te spelen. In het slot van de reguliere competitie waren er ook nog draws tegen Gent en Antwerp. De laatste competitiezege dateert intussen van begin maart tegen Oud-Heverlee Leuven en tussendoor was er ook nog de Europese uitschakeling tegen Fenerbahçe. De motor sputtert dus al een tijdje en een puntje voor Anderlecht was voldoende geweest om Royale Union Saint-Gilloise helemaal met twijfels op te zadelen.

Beide teams tellen na twee speeldagen 35 punten, maar Union is daarbij in het voordeel omdat ze bij de halvering geen half punt extra kregen en de reguliere competitie als leider afsloten. KRC Genk is na de zes op zes opgeklommen naar een met Club gedeelde derde plaats, met dertig punten. Dat zijn er twee meer dan Cercle. Landskampioen Antwerp sluit met 26 punten het rijtje af en is na de nul op zes helemaal uitgeteld voor de landstitel. In een rechtstreeks duel tussen Anderlecht en Union staat volgende zondag de leidersplaats op het spel in het Astridpark. Racing Genk en Club Brugge proberen dan hun goeie reeks voort te zetten, met thuiswedstrijden tegen respectievelijk Cercle en Antwerp.