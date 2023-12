Anderlecht bleef echter kalm en reageerde snel. Eerst werd een treffer van Delaney nog afgekeurd na een duwfout van Augustinsson, maar na tien minuten was het wel raak. Dreyer kreeg de bal in twee tijden voorbij Warleson. Na een lange VAR-check kwam de 1-0 definitief op het bord. Lijnrechter Devillers moest intussen gewisseld worden met een kuitblessure, vierde ref Staessens nam zijn plaats in. Ook bij Anderlecht moesten vlak voor rust Sardella en Dolberg met hinder naar de kant. Thorgan Hazard kwam zo voor het eerst in anderhalve maand opnieuw op het veld.

Na de pauze kwam ook Vazquez nog tussen de lijnen en hij deed al snel de boeken toe voor de Vereniging. De Argentijn scoorde de 2-0, op aangeven van Verschaeren. Paars-wit kwam vervolgens niet meer in de problemen. Een bedrijvige Vazquez vlamde nog eens tegen de lat. Ook Delaney viel nog uit met een blessure. Anderlecht gaat zo met blessurezorgen, maar ook een knappe ongeslagen reeks van elf wedstrijden, de winterstop in.