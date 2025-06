Een knappe stunt van White Star Lauwe, vorig seizoen tiende in de eindstand van de derde amateurklasse. De traditieclub strikt het eerste elftal van Anderlecht om een oefenmatch te komen spelen in het Jan Verhoevestadion. Met een foto uit de oude doos (1966) kondigt Lauwe aan dat op 28 juni paars-wit op bezoek komt. Bij 'het Kleine Anderlecht', want zo wordt WS Lauwe ook wel genoemd.