Alvarado bleef op de sompige weidegrond een stevig tempo ontwikkelen en bouwde haar voorgift stelselmatig uit. Op twee ronden van het einde telde ze een halve minuut voorsprong op Norbert Riberolle en Franck, het viertal Coppens, Brouwers, Betsema en Bakker kreeg dan al een minuut achterstand aangesmeerd. Het podium lag meteen vast. Alvarado kwam niet meer in de problemen en haalde het ruim voor Norbert Riberolle die zich in volle finale had ontdaan van haar metgezel Franck.

Na een tweede plaats in Beringen boekte Alvarado donderdag meteen haar eerste zege van het seizoen. Zij volgt haar landgenote Annemarie Worst op als eindlaureate van de Kermiscross van Ardooie.