Vermeersch zal de boel in de gaten moeten houden voor zijn kopman, Jasper Philipsen, vorig jaar winnaar van Brugge-De Panne, en tweede in Parijs-Roubaix. De Vlam van Ham mikt nu nog hoger in het Vlaamse voorjaar. Jasper Philipsen: "Alles kan, anders moet je niet meedoen. Een koers moet altijd gereden worden. We hebben goed gewerkt, dus waarom ook niet. Dit is dat stapje hogerop wat je wil zetten. Ja, natuurlijk, als je de Omloop al kunt winnen, dan spreek je al van een geslaagd voorjaar. Zover is het zeker nog niet, maar we staan wel aan de start met een gezonde ambitie."

Vorig jaar was Philipsen 33ste in Ninove, Vermeersch 72ste. Benieuwd of ze dit jaar beter doen.