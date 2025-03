Alles wat je moet weten over Kuurne-Brussel-Kuurne

De laatste jaren is gebleken dat KBK een lastig te voorspellen koers is. Zowel klassieke renners als topsprinters kunnen er een gooi naar de zege doen.

Wout van Aert

Als titelverdediger hoort hij natuurlijk in dit lijstje terecht. Hij miste zijn start van het seizoen, maar net zoals vorig jaar verwachten we dat hij goed voor de dag komt. Wachten tot een massaspurt zal hij wellicht niet doen, gezien zijn recente uitslagen in de sprint.



Tim Merlier

Een van de snelle mannen die kans maakt op de overwinning is Tim Merlier. De Europese kampioen toonde al in de UAE Tour al hoe snel hij is.

Jonathan Milan

Milan is wellicht de grootste uitdager van Merlier mocht het tot een sprint komen. Milan was net als Merlier sterk in de voorbereidingskoersen en is ook niet vies van wat hoogtemeters.