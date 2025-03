Victor Vercouillie uit Waregem doet z’n naam van ontsnappingskoning weer alle eer aan. Hij is één van de zeven koplopers, die al vroeg wegrijden met onder andere Vercouillie van Team Flanders-Baloise. Verder vooral minder bekende namen, zoals onze landgenoot Michiel Coppens van Beat Cycling.

De maximale voorsprong van de zeven is vijf en een halve minuut, maar het peloton controleert. Ronddraaien zegt Alexys Brunel, tegen wat intussen nog rest van de kopgroep. De Fransman maakt misbaar, want heeft nog wat in de tank, dat blijkt ook op de kasseien van de Gitsberg, waar het peloton even later voet aan de grond moet zetten door een valpartij. Zonder veel erg.

Met nog tien kilometer voor de boeg bedraagt het verschil tussen het peloton en de drie koplopers nog meer dan een minuut. Vercouillie, Brunel en Coppens tegen de spurtersploegen, het gaat snel, alles op een lint. Maar voor Brunel gaat het nog niet snel genoeg. Hij gaat er alleen vandoor en laat de twee Belgen achter, maar ook zij laten het niet lopen, dat ziet Alexys Brunel onder z’n arm door.

Het is draaien en keren in de finale, en dat speelt in het voordeel van de vluchters. En hoe, het peloton misrekent zich en zo haalt een sterke Alexys Brunel de zege binnen. Hij heeft zelfs nog ruim de tijd om te juichen. Na een eerste versnelling op de Gitsberg en een tweede daarna zet hij de spurters een hak. Brunel schreeuwt het uit. De Noor Fredheim is tweede, Michiel Coppens derde. Victor Vercouillie is de eerste West-Vlaming op een zesde plaats.



Brunel is op de erelijst de opvolger van Jarne Van de Paar.