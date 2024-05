Het was het zestal met Arne Santy, Ceriel Desal, Kay De Bruyckere, Thimo Willems, Jelle Johannink en Mike Bronswijk dat al vrij vroeg in de wedstrijd een aanval opzette. Olivier Godfroid en Niels Driesen trokken na dertig kilometer koers in de tegenaanval maar werden na verloop van tijd weer opgepeuzeld door het peloton.

De kopgroep met zes kreeg evenwel niet al te veel speelruimte van het peloton dat de achterstand beperkte tot rond de 2:30. Met nog twee plaatselijke ronden, van elk 28,8 kilometer, te rijden bedroeg de voorgift van de kopgroep nog slechts 1:15.

Lars Vanden Heede en Guillaume Visser trokken op 38 kilometer van de finish in de tegenaanval terwijl Gerben Thijssen terug zijn plaats had ingenomen in het peloton na een mechanisch defect. Voorin ging het plots te snel voor Santy en hij werd snel weer ingelopen door de grote groep. Bij het aansnijden van de slotronde reden de vijf overgebleven vroege vluchters nog slechts 45 seconden voor het peloton.

Op 15 kilometer van de eindmeet zette Kay De Bruyckere zich recht en bleven er nog slechts vier koplopers over. Met nog drie kilometer voor de boeg smolt alles samen, maar sloegen op twee kilometer van de finish enkele renners tegen de vlakte. Daarbij onder andere sprinter Gerben Thijssen. Een klein groepje van zowat 15 renners stoof naar de eindmeet toe en in de daaropvolgende sprint was Kristoff de snelste. Zo heeft hij zijn eerste zege van het seizoen op zak.