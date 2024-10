Volgend jaar richt Doom zijn pijlen vooral op het WK in Tokio, in september. Eerder afspraken, waar zijn titels op het spel staan op het WK indoor en het EK, benadert hij nog met voorzichtigheid. Eerst wil Doom weer kunnen lopen, en voelen dat het goed gaat. Herstellen van een pubalgie vraagt tijd, wat logisch is bij een peesblessure.

Intussen heeft Doom, na 11 jaar, wel een nieuwe trainer gekozen. Exit Philip Gilson, in komt het trainersduo Tine Bex en Koen Bellemans.Doom doet dit om vooral te werken aan zijn startsnelheid. Veel maakt hij telkens goed in de laatste honderd meter, maar in de eerste honderd ligt duidelijk nog progressiemarge.

Doom kijkt met gemengde maar niet louter negatieve gevoelens terug op de Spelen. Een halve finale halen, was zijn doel. Dat lukte niet. Maar hij vindt dat de media misschien ook te hoge verwachtingen legden. Los daarvan was de blessure er wel op het slechtst denkbare moment.