Wereldkampioen indoor, Europees kampioen outdoor, en een nieuw Belgisch record dat de vierde beste tijd van dit seizoen is. Alexander Doom heeft dit jaar de stap naar de wereldtop van de 400 meter gezet. “Er wordt wel iets verwacht rondom mij. Ik denk dat ik vooral de druk niet op mezelf moet leggen. Dat heb ik het voorbije EK goed gedaan. Het eerste doel was om te proberen die finale te halen, en dan te zien wat er mogelijk was. Ik probeer dezelfde insteek op de Spelen. Zo ver mogelijk raken individueel, en dan zien of een finale mogelijk is. Het is wel niet dat dit mijn seizoen zal maken of kraken.”