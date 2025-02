In de Challenger Pro League gaat het uitstekend met Zulte Waregem. Door het gelijkspel van RWDM, gisteren, stond Essevee al zes punten los op de tweede. Een prima situatie voor de match van vier uur vanmiddag, op bezoek bij La Louvière. De derde in de stand, al op negen punten. U weet dat de eerste twee promoveren: Zulte Waregem kon vanmiddag een topzaak doen. Omdat er maar 250 tickets vrij waren voor bezoekende fans, organiseerde Essevee zelf iets: supporters konden in de Elindus Arena de match op groot scherm volgen. En dat deden ze met vele honderden. Nu al lonkend naar een kampioenenfeest.