De Brabantse Agnes Van Obberghen was in het zwembad Lago de snelste op de 100 meter schoolslag voor 90 tot 94-jarigen. Ze zwom de honderd meter op baan vijf in 2.14.49. Ze verbreekt zo het wereldrecord dat tot nu op naam stond van een Russische. En Agnes Van Obberghen kan nog records breken, nu ze zo in vorm blijkt: ze treedt komend weekend nog op andere afstanden aan op het Belgisch Kampioenschap in Kortrijk.