In Izegem is een stukje nostalgie verdwenen: de boldersbaan gaat verloren. Deze holle baan in zaal ISO werd decennialang gebruikt voor bolderen, een traditionele West-Vlaamse volkssport waarbij grote, ronde houten schijven worden gespeeld. Met de sloop van de zaal verdwijnt na 75 jaar de plaatselijke bolderclub en een belangrijk stuk lokaal erfgoed.
Voor de 89-jarige Gerard Vervaeke was het een bijzonder emotioneel moment. Hij is lid van de Izegemse Iso Bolders. Mogelijk speelde hij zijn laatste potje bolderen in de vertrouwde zaal. De club telt nog slechts drie actieve leden en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 80 jaar. Voor de sport kwamen bolders uit heel het land naar Izegem om hun steun te betuigen.
Uitdaging voor de toekomst
Stefaan Vannieuwenhuyse, organisator van het boldertoernooi in Izegem: “Waar we stilletjes aan van 50 bolletraas in de omgeving en zelfs in Izegem meer dan veertig hadden, zijn er door het sluiten van cafés bijna geen bolletraas meer. Laat staan exploitatie. Voor de jeugd is het niet meer zo aantrekkelijk.”
Bolderen blijft een authentieke West-Vlaamse volkssport, maar de uitdaging ligt bij het doorgeven aan een jongere generatie: “Het is moeilijk aan te leren. Dat is ook de uitdaging voor de toekomst. We hebben jongeren nodig en dan bedoel ik vijftigers die in de herfst van hun carrière deze sport ontdekken,” aldus Stefaan.
Onzekerheid in de sport
Het is nog niet meteen gedaan voor de Izegemse bolders. Burgemeester Kurt Grymonprez: “Tot voor enkele maanden was het de bedoeling alles af te breken en een nieuwe evenementenhal te realiseren. Budgetair hebben we in het meerjarenplan gekozen om de nieuwe hal on hold te zetten. De afbraak is nog niet voor morgen en de toekomst zal dat uitwijzen.”
In heel West-Vlaanderen zijn nog 17 bolderclubs actief.