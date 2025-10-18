Stefaan Vannieuwenhuyse, organisator van het boldertoernooi in Izegem: “Waar we stilletjes aan van 50 bolletraas in de omgeving en zelfs in Izegem meer dan veertig hadden, zijn er door het sluiten van cafés bijna geen bolletraas meer. Laat staan exploitatie. Voor de jeugd is het niet meer zo aantrekkelijk.”

Bolderen blijft een authentieke West-Vlaamse volkssport, maar de uitdaging ligt bij het doorgeven aan een jongere generatie: “Het is moeilijk aan te leren. Dat is ook de uitdaging voor de toekomst. We hebben jongeren nodig en dan bedoel ik vijftigers die in de herfst van hun carrière deze sport ontdekken,” aldus Stefaan.