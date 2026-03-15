"In deze bijzonder moeilijke periode gaan onze gedachten uit naar iedereen die hem liefhad. Samen met de familie willen we alle betrokken hulpverleners bedanken voor hun snelle en professionele tussenkomst. Voetbal is emotie en verbondenheid, maar momenten als deze plaatsen alles in perspectief. We verliezen niet alleen een supporter, maar een lid van onze Buffalo-familie."