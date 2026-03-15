AA Gent rouwt om fan die onwel werd voor thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem: “Voetbal is emotie en verbondenheid”
Belga
De supporter die afgelopen vrijdag op de tribunes onwel werd voor het begin van de wedstrijd in de Jupiler Pro League tussen AA Gent en Zulte Waregem, is overleden. Dat hebben de Buffalo's maandag gemeld.
De wedstrijd tussen AA Gent en Zulte Waregem begon vrijdagavond zo'n halfuur later, na een medische interventie in de tribune van de Planet Group Arena. Maandag bevestigde Gent "met grote droefheid" het trieste nieuws dat de fan overleden is. "AA Gent wil in de eerste plaats zijn oprechte deelneming betuigen aan de familie, vrienden en naasten van de overledene", klinkt het in een mededeling.
Belga
"In deze bijzonder moeilijke periode gaan onze gedachten uit naar iedereen die hem liefhad. Samen met de familie willen we alle betrokken hulpverleners bedanken voor hun snelle en professionele tussenkomst. Voetbal is emotie en verbondenheid, maar momenten als deze plaatsen alles in perspectief. We verliezen niet alleen een supporter, maar een lid van onze Buffalo-familie."