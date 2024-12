Zo'n 8e Dan komt er niet zomaar. De twee hoofdtrainers uit de club in Brugge startten hun carrière bij Do Jang in 1986. Ongeveer 40 jaar later volgt een - bijna - ultieme bekroning voor hun decennialange toewijding voor de sport.

Bijna, want de oprichter van Taekwondo Chin Do Jang, Chin Yun Sup, behaalde zijn 9e Dan. Overigens de hoogst mogelijke rang. Voor die mooie bekroning diende hij een thesis te schrijven, een stage te doorlopen en een uitgebreid cv voor te leggen. Als ook de broers Van Vlaenderen de hoogste rang willen behalen, wacht binnen 9 jaar ook voor hen zo'n examen.