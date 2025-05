Een loopproef over 2,5 km verving het zwemmen over één km. Die zorgde voor een lichte afscheiding van een trio: Jasper Sabbe (366), Elewout Maes (341) en Jonas Vervaecke (138). Zij wisselden als eersten de loopschoenen voor de fiets. Afstand: 40 km. Merten Breye zat niet ver achterop en nam snel de koppositie over. De Bellegemnaar verzamelde al snel een voorsprong van ruim een halve minuut.

Lennert Cappan (214) was zijn dichtste achtervolger. Hij won in april nog de Tri Portcolom, de populaire internationale triatlon op Mallorca. De ex-wielrenner uit Ingelmunster bood serieus weerwerk en kon in de laatste fietsronde naderen tot op enkele tientallen seconden van leider Breye.

Dit trio vervolledigde de top 5, Roeselarenaar Sander Clerebaut (228), Vincent Van de Walle (391) en Sven Vandenbroucke (406), de winnaar van vorig jaar in Izegem. De Moorselenaar was aan zijn wederoptreden toe na een half jaar vol pech en blessures.

Cappan kon de kloof op leider Breye niet helemaal dichten, hij kende nog een terugval in het lopen en eindigde buiten de top vijf.

Lopen is het geliefkoosde onderdeel van Jasper Sabbe. De Rumbekenaar was in goeie doen en rukde dan ook in een mum van tijd op naar stek 2, al zat Breye bedreigen er niet echt meer in.

Jasper Sabbe: "Ik hoorde telkens de verschillen. Maar het was nog altijd net een minuut, bij het ingaan van de laatste ronde. Ik heb blijven doorzetten, je weet nooit dat er kramp in zijn been schiet of zo... Ik ben er blijven in geloven. Maar ik wist dat het moeilijk ging worden."

Merten Breye zette een heel sterke prestatie neer in Izegem, van bijna begin tot einde aan de leiding." Ik weet dat mijn fietsen toch wel mijn sterk puntje is. Ik ben tactisch gestart in het lopen om me zeker niet op te blazen, gewoon onder controle te lopen. Om van zodra ik dan op mijn fiets sprong, om mijn eigen ding te doen. En ja, het heeft gewerkt."