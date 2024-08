Het evenement ontstond 25 jaar geleden, toen Brugse joggers elkaar uitdaagden om in het water in de binnenstad te zwemmen. Ondertussen is het uitgegroeid tot een openwaterwedstrijd die tot een criterium behoort. Die competitie heeft enkele lastige maanden achter de rug. "Sommige wedstrijden moeten geannuleerd worden omdat er blauwalgen zijn", zegt zwemmer Ben Rutten. "Die algen zijn schadelijk voor je gezondheid en dan annuleren we de race of wijken we uit naar een andere locatie."