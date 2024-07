Demuysere wint twee van de zes manches in Normandië, en houdt zo drie Fransen achter zich in het eindklassement. Demuysere is een van de topzeilwagenrijders in klasse 2 met negen Europese titels, en acht WK-medailles. Toch was dit pas de tweede wereldtitel voor de 58-jarige Pannenaar, na die van 1987 in het Britse Lytham Saint-Annes.