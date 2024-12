Het parcours is uitdagend: door het regenwoud, langs stranden en over vulkanen. Er is ook een stukje rivier, waar hij zal moeten kajakken. Karel Sabbe heeft al heel wat ervaring. Zo liep hij vorig jaar van Mexico tot Canada over een pad van ruim 4.000 kilometer, ook al in een recordtijd. En hij bracht ook de Barkley Marathons tot een goed einde, de zwaarste ultraloop ter wereld in de Verenigde Staten.