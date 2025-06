Het was de Nederlandse Vera Tieleman die op de top van de Lettingstraat, de eerste helling van de dag na 46 kilometer koers, in de aanval trok. Henrietta Colborne ging op 62 kilometer van de eindmeet in de tegenaanval op de eenzame vluchtster. De Britse werd echter snel weer tot de orde geroepen. Bij de tweede beklimming van de Lettingstraat reed Tieleman 1:25 voor het peloton uit. In de grote groep werd het tempo gevoelig aan opgetrokken en met nog 37 kilometer voor de boeg zat de poging van Tielman erop.

Met nog 30 kilometer voor de boeg versnelde Felicity Wilson-Haffenden. De Australische mocht de twee plaatselijke ronden van elk 11 kilometer aanvatten met een voorgift van een halve minuut op het peloton. Daar hield ze nog minder dan de helft van over bij het ingaan van de slotronde. Op 9 kilometer van het einde kreeg Wilson-Haffenden het gezelschap van de Amerikaanse Lily Williams. Een kilometer verderop smolt echter alles weer samen. Met nog 5 kilometer te rijden kregen we een kopgroep met Williams, Fleur Moors, Ilse Pluimers, Susanne Andersen, Valerie Demey en Amalie Dideriksen. Zij mochten sprinten voor de zege en daarin was Moors de snelste.

Moors volgt de Oostenrijkse Kathrin Schweinberger op als eindlaureate van Dwars door de Westhoek. Voor de jonge Limburgse, die ook actief is in het veldrijden, is het de eerste profzege.