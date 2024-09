Na zes slopende dagen heeft de Bredenaar het wereldrecord van de Griek Yiannis Kouros, dat bijna 20 jaar standhield, van de tabellen geveegd. Hij heeft de grens van 1036,8 kilometer overschreden. Bonne heeft meer dan 190 kilometer voorsprong op zijn dichtste achtervolger in de wedstrijd, de Pool Bartosz Fudali. Hij zal dus zo goed als zeker ook de wedstrijd winnen. Tijdens deze race stelde de West-Vlaming eerder al het wereldrecord op de 600 mijl veilig, maar zijn hoofddoel is het wereldrecord in een tijdspanne van zes dagen. Op het t-shirt van Bonne staat het cijfer 1038, het aantal kilometer dat hij als doel zag om duidelijk een nieuw wereldrecord te vestigen. Dat maakte hij dus alleszins waar.