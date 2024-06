Op vrijdag start Zilleghem Folk voor de eerste keer rond de middag. Alfred & Antje den Ouden openen om 12u30 het festival met een ‘tribute to Woodie Guthrie’. Alfred mocht dit jaar, waarin het 50 jaar geleden is dat hij het Dranouter Folkfestival startte, niet ontbreken. Na Alfred & Antje komen op vrijdag verder nog Gravel Unit, Elizabeth Davidson-Blythe & Daniel Quayle, Ashels, Little Kim met full band en 100 Voltas aan de beurt. Om 23u gaan de stoelen aan de kant en sluit Broes af met een folkbal, zoals de traditie het vraagt.

Op zaterdag om 11u30 start Erik Wille de festivaldag. Phlox, Jean-Michel Veillon & Nicolas Quémener, Deira en Old Salt volgen. Kadril is de afsluiter op het buitenpodium. Het is 30 jaar geleden dat hun album ‘Nooit met Krijt’ (met o.a. Louise) uitkwam en dit vieren ze deze zomer enkel op Zilleghem Folk. Voor deze gelegenheid zijn ze opnieuw herenigd met niemand minder dan Patrick Riguelle & Hans Quaghebeur. Opnieuw sluit de dag af met een stomend folkbal, dit keer met de muzikanten van Hot Griselda.

Op zondag starten kan je vroeg uit de veren, met om 10u een folkmis in de Kerk van Loppem. Artiesten van dienst zijn Sophie Cavez & Baltazar Montanaro. Daarna gaat het onder begeleiding van de 3 Zedelgemse fanfares te voet richting Kasteel.

Meer info over de line-up van het festival kan je hier vinden.